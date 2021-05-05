Верещук прокомментировала визит делегации США в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала визит в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена и его заместителя по политическим вопросам Виктории Нуланд, передает УНН.
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"Я думаю, что серьезность намерений будет завтра подтверждена. Кстати, Энтони Блинкен из Украины, госпожа Нуланд тоже украинского происхождения. (...) Конечно не только корнями будут обмениваться наши американские визави. Они привезли нам поддержку, поддержку именно в сфере безопасности. Как вы знаете, сенат и конгресс согласовали нам поддержку в виде 300 млн - когда мы говорим об оборонном секторе", - прокомментировала она.
Кроме того будут обсуждаться борьба с коррупцией, корпоратизация и судебная реформа, добавляет Верещук.
"Реформы Нафтогаза также. Это произошло накануне: была смена руководства и нам нужно будет объяснить, что происходит с корпоративным управлением, и с реформой в этой отрасли в частности", - резюмировала нардеп.
Дополнение
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сегодня, 5 мая, начнет официальный визит в Киев. Вместе с главой Госдепартамента США столицу Украины посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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