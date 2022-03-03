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15 марта, 19:03 • 80237 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120198 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112670 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107208 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94700 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92999 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81509 просмотра

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Верещук: РФ ответит за свои преступления и будет наказана Международным уголовным трибуналом

Верещук: РФ ответит за свои преступления и будет наказана Международным уголовным трибуналом

Киев • УНН

 • 97085 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук выразила надежду, что Гаагский трибунал накажет РФ за военные преступления в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Цитата

"Международный уголовный суд начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину. А его прокурор Карим Хан начал активно собирать доказательства, чтобы привлечь к ответственности Путина как верховного главнокомандующего российской армии и тех, кто отдает преступные приказы уничтожать гражданское население Украины.

Сейчас Украина собирает и предоставляет все необходимые доказательства российской вооруженной агрессии на своей территории. Оккупант ответит за свои преступления и будет справедливо наказан Международным уголовным трибуналом в Гааге", - заявила она.

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