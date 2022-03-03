Верещук: РФ ответит за свои преступления и будет наказана Международным уголовным трибуналом

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"Международный уголовный суд начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину. А его прокурор Карим Хан начал активно собирать доказательства, чтобы привлечь к ответственности Путина как верховного главнокомандующего российской армии и тех, кто отдает преступные приказы уничтожать гражданское население Украины.

Сейчас Украина собирает и предоставляет все необходимые доказательства российской вооруженной агрессии на своей территории. Оккупант ответит за свои преступления и будет справедливо наказан Международным уголовным трибуналом в Гааге", - заявила она.