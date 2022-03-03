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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 22933 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Верещук: РФ відповість за свої злочини та буде покарана Міжнародним кримінальним трибуналом

Верещук: РФ відповість за свої злочини та буде покарана Міжнародним кримінальним трибуналом

Київ • УНН

 • 97088 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук висловила надію, що Гаазький трибунал покарає РФ за воєнні злочини в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Цитата

"Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну. А його прокурор Карім Хан почав активно збирати докази, щоби притягнути до відповідальності Путіна як верховного головнокомандувача російської армії й тих, хто віддає злочинні накази знищувати цивільне населення України.

Наразі Україна збирає та надає всі необхідні докази російської озброєної агресії на своїй території. Окупант відповість за свої злочини та буде справедливо покараний Міжнародним кримінальним трибуналом у Гаазі", - заявила вона.

Українські Національні Новини

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