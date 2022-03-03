Верещук: РФ відповість за свої злочини та буде покарана Міжнародним кримінальним трибуналом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук висловила надію, що Гаазький трибунал покарає РФ за воєнні злочини в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
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"Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну. А його прокурор Карім Хан почав активно збирати докази, щоби притягнути до відповідальності Путіна як верховного головнокомандувача російської армії й тих, хто віддає злочинні накази знищувати цивільне населення України.
Наразі Україна збирає та надає всі необхідні докази російської озброєної агресії на своїй території. Окупант відповість за свої злочини та буде справедливо покараний Міжнародним кримінальним трибуналом у Гаазі", - заявила вона.