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Верещук прокомментировала обвинения в адрес Медведчука

Киев • УНН

 • 24078 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Обвинения в адрес народного депутата Виктора Медведчука являются наиболее серьезными за всю историю независимой Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук прокомментировала обвинения в адрес Медведчука

Цитата:

"Очень серьезные обвинения. Это, по-моему, за всю независимость Украины самые серьезные обвинения, которые звучат в отношении действующего политика", - заявила она.

Верещук напомнила, что в свое время комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал введение санкций против Медведчука.

"Вокруг санкций разгорелся праведный скандал. Но теперь есть следствие, которое имеет доказательства. И есть дело, которое движется в законном русле, в юридически обоснованном русле. Уже сегодня мы видим реальные подозрения", - добавила нардеп.

Теперь все зависит от эффективной работы правоохранительных органов, говорит Верещук.

"И если будет доказано, что господин Медведчук передавал информацию, которая имеет ограниченный доступ, которую использовали наши враги - то вопрос о его ответственности даже не будет обсуждаться", - резюмировала нардеп.

Что было ранее

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Однако, прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Перед этим, 12 мая, Медведчук был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

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