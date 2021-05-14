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Верещук прокоментувала звинувачення на адресу Медведчука

Київ • УНН

 • 24078 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Звинувачення на адресу народного депутата Віктора Медведчука є найсерйознішими за всю історію незалежної України. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук прокоментувала звинувачення на адресу Медведчука

Цитата:

"Дуже серйозні звинувачування. Це, як на мене, за всю Незалежність України найсерйозніші звинувачення, які лунають до діючого політика", - заявила вона.

Верещук нагадала, що свого часу комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони підтримав введення санкцій проти Медведчука.

"Навколо санкцій розгорівся праведний скандал. Але тепер є слідство, яке має докази. І є справа, яка рухається в законному руслі, у юридично обґрунтованому руслі. Бо вже сьогодні ми бачимо реальні підозри", - додала нардеп.

Тепер все залежить від ефективної роботи правоохоронних органів, каже Верещук.

"І якщо буде доведено, що пан Медведчук передавав інформацію, яка має обмежений доступ, яку використали наші вороги – то питання щодо його відповідальності навіть не обговорюватиметься", - резюмувала нардеп.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука. 

Однак, прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави - у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня. 

Перед цим, 12 травня, Медведчук був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

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