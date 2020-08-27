Верещук о 1,2 млрд евро кредита от ЕС: деньги нам нужны, но не такой ценой

По ее словам, документ содержит две принципиальные противоречивости.

“Не голосуя за законопроект, я руководствовалась двумя важными, на мой взгляд, пунктами. Так, в частности, там предлагалось ”расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн против любого должника. Не работа это ЕС и не может ЕС указывать украинцам, как расширять полномочия частных исполнителей по взысканию долгов с укринцев.

Заимствования нам нужны, кредиты нужны, но не такой ценой“, - пояснила Верещук.

Противоречивым также является указание ЕС украинскому правительству “пересмотреть и ввести нормативно-правовую базу корпоративного управления государственных предприятий в соответствии с руководящими принципами ОЕСР”, добавила нардеп.

“Иными словами это означает повысить заработные платы Наблюдательным советам, в частности — иностранцам. Я категорически против того, чтобы иностранцы, которые выступают в качестве экспертов, которые могут помочь Украине в корпоративном управлении и выйти из коррупционных схем и договорняков, получали заработные платы, которые достигают миллионных показателей”, - говорит Верещук.

Напомним, накануне Верещук призвала киевлян к обсуждению законопроекта о столице.