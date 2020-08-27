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Верещук о 1,2 млрд евро кредита от ЕС: деньги нам нужны, но не такой ценой

Киев • УНН

 • 15066 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. На днях Верховная Рада ратифицировала соглашение для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского Союза. Соответствующий законопроект поддержали 248 парламентариев. Среди тех, кто не поддержал документ - народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат на должность столичного мэра Ирина Верещук. Свою позицию по данному вопросу она выразила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Верещук о 1,2 млрд евро кредита от ЕС: деньги нам нужны, но не такой ценой

По ее словам, документ содержит две принципиальные противоречивости.

“Не голосуя за законопроект, я руководствовалась двумя важными, на мой взгляд, пунктами. Так, в частности, там предлагалось ”расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн против любого должника. Не работа это ЕС и не может ЕС указывать украинцам, как расширять полномочия частных исполнителей по взысканию долгов с укринцев.

Заимствования нам нужны, кредиты нужны, но не такой ценой“, - пояснила Верещук.

Противоречивым также является указание ЕС украинскому правительству “пересмотреть и ввести нормативно-правовую базу корпоративного управления государственных предприятий в соответствии с руководящими принципами ОЕСР”, добавила нардеп.

“Иными словами это означает повысить заработные платы Наблюдательным советам, в частности — иностранцам. Я категорически против того, чтобы иностранцы, которые выступают в качестве экспертов, которые могут помочь Украине в корпоративном управлении и выйти из коррупционных схем и договорняков, получали заработные платы, которые достигают миллионных показателей”, - говорит Верещук.

Напомним, накануне Верещук призвала киевлян к обсуждению законопроекта о столице.

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