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Верещук про 1,2 млрд євро кредиту від ЄС: гроші нам потрібні, але не такою ціною

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Днями Верховна Рада ратифікувала угоду для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського Союзу. Відповідний законопроект підтримали 248 парламентарів. Серед тих, хто не підтримав документ - народний депутат від фракції "Слуга народу", кандидат на посаду столичного мера Ірина Верещук. Свою позицію з даного питання вона висловила в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Верещук про 1,2 млрд євро кредиту від ЄС: гроші нам потрібні, але не такою ціною

За її словами, документ містить дві принципові суперечливості.

"Не голосуючи за законопроект, я керувалася двома важливими, як на мене, пунктами. Так, зокрема, там пропонувалося "розширити повноваження приватних виконавців на вимоги до 100 тис. грн проти будь-якого боржника. Не робота це ЄС і не може ЄС вказувати українцям, як розширювати повноваження приватних виконавців по стягненню боргів з українців.

Запозичення нам потрібні, кредити потрібні, але не такою ціною", - пояснила Верещук.

Суперечливою також є вказівка ЄС українському уряду "переглянути та запровадити нормативно-правову базу корпоративного управління державних підприємств відповідно до керівних принципів ОЕСР", додала нардеп.

"Іншими словами це означає підвищити заробітні плати Наглядовим радам, зокрема - іноземцям. Я категорично проти того, щоб іноземці, які виступають як експерти, які можуть допомогти Україні в корпоративному управлінні і вийти з корупційних схем і договорняків, отримували заробітні плати, які сягають мільйонних показників", - каже Верещук.

Нагадаємо, напередодні Верещук закликала киян до обговорення законопроекту про столицю.

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