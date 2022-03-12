Верещук озвучила перечень сегодняшних маршрутов гуманитарных коридоров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала полный перечень маршрутов гуманитарных коридоров на сегодня, 12 марта. Об этом она заявила в ходе брифинга, пишет УНН.
В частности, эвакуация планируется по маршрутам:
Запорожье - Мариуполь:
Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь. Выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.
Пологи-Запорожье:
Пологи, Токмак, Васильевка, Каминское, Запорожье. Из города Запорожье выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути из городов Пологи и Токмак.
Гостомель - Киев:
Гостомель, Буча, Михайловка-Рубежовка, Шпитьки, Петрушки, Белогородка, Киев.
Поселок Козаровичи Киевской области - Киев: Козаровичи, Лютеж, Старые Петровцы, Новые Петровцы, Вышгород, Киев.
Поселок Микуличи Киевской области - Киев: Микуличи, Немешаево, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Мрия, Стоянка, Гореничи, Гнатовка, Белогородка, Киев.
Поселок Андреевка Житомирской области - Житомир: Андреевка, Липовка, Макаров, Небылица, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочица, Житомир.
Макаров Киевской области - Житомир: Макаров, Небылица, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочица, Житомир.
Бородянка Киевской области - Житомир: Бородянка, Песковка, Малин, Житомир.
Тростянец - Полтава: Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Сумы - Полтава: Суммы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Лебедин - Полтава: Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Конотоп - Полтава: Конотоп, Шевченково, Хмелов, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Поселок Великая Писаревка Сумской области - Полтава: Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.
Поселок Краснополье - Полтава: Краснополье, Верхняя Сыроватка, Суммы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.