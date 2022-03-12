Верещук озвучила перечень сегодняшних маршрутов гуманитарных коридоров

В частности, эвакуация планируется по маршрутам:

Запорожье - Мариуполь:

Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь. Выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.

Пологи-Запорожье:

Пологи, Токмак, Васильевка, Каминское, Запорожье. Из города Запорожье выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути из городов Пологи и Токмак.

Гостомель - Киев:

Гостомель, Буча, Михайловка-Рубежовка, Шпитьки, Петрушки, Белогородка, Киев.

Поселок Козаровичи Киевской области - Киев: Козаровичи, Лютеж, Старые Петровцы, Новые Петровцы, Вышгород, Киев.

Поселок Микуличи Киевской области - Киев: Микуличи, Немешаево, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Мрия, Стоянка, Гореничи, Гнатовка, Белогородка, Киев.

Поселок Андреевка Житомирской области - Житомир: Андреевка, Липовка, Макаров, Небылица, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочица, Житомир.

Макаров Киевской области - Житомир: Макаров, Небылица, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочица, Житомир.

Бородянка Киевской области - Житомир: Бородянка, Песковка, Малин, Житомир.

Тростянец - Полтава: Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Сумы - Полтава: Суммы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Лебедин - Полтава: Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Конотоп - Полтава: Конотоп, Шевченково, Хмелов, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Поселок Великая Писаревка Сумской области - Полтава: Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.

Поселок Краснополье - Полтава: Краснополье, Верхняя Сыроватка, Суммы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.