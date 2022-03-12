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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5628 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Верещук озвучила перелік сьогоднішніх маршрутів гуманітарних коридорів

Верещук озвучила перелік сьогоднішніх маршрутів гуманітарних коридорів

Київ • УНН

 • 88583 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук назвала повний перелік маршрутів гуманітарних коридорів на сьогодні, 12 березня. Про це вона заявила під час брифінгу, пише УНН.

Зокрема, евакуація планується по маршрутах:

Запоріжжя – Маріуполь:
Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь. Виходить колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей на зворотному шляху.

Пологи-Запоріжжя:
Пологи, Токмак, Василівка, Камінське, Запоріжжя. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей на зворотному шляху з міст Пологи та Токмак.

Гостомель – Київ:
Гостомель, Буча, Михайлівка-Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Білогородка, Київ.

Селище Козаровичі Київської області – Київ: Козаровичі, Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород, Київ.

Селище Микуличі Київської області – Київ: Микуличі, Немішаєве, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Мрія, Стоянка, Гореничі, Гнатівка, Білогородка, Київ.

Селище Андріївка Житомирської області – Житомир: Андріївка, Липівка, Макарів, Небилиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глибочиця, Житомир.

Макарів Київської області – Житомир: Макарів, Небилиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глибочиця, Житомир.

Бородянка Київської області – Житомир: Бородянка, Пісковка, Малин, Житомир.

Тростянець – Полтава: Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

Суми – Полтава: Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава

Лебедин – Полтава: Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

Конотоп – Полтава: Конотоп, Шевченково, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

Селище Велика Писарівка Сумської області – Полтава: Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава.

Селище Краснопілля – Полтава: Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

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