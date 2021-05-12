Верещук назвала вступление в НАТО жизненно необходимым выбором

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"Если раньше мы рассматривали вступление в НАТО, я имею в виду до 2014 года, как ценность, как наш демократический выбор, то после начала российско-украинской войны это стал жизненно необходимый выбор. И здесь Зеленский (Президент Украины Владимир Зеленский - ред.) достаточно артикулировано заявил, что наше вступление в НАТО способно прекратить войну и в будущем сделать так, чтобы таких войн не было", - сказала она.

Нардеп также назвала вероятное препятствие вступлению Украины в НАТО.

"Единственным возможным препятствием может стать наше неверие в собственные силы. Мы должны верить друг другу, президенту, правительству. Верить в то, что мы сможем. Каждая страна, которая сегодня в НАТО, прошла свой трудный путь. Но у них была вера в свои силы", - добавила Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что Украина активизировала диалог относительно членства в НАТО.