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Верещук назвала вступ до НАТО життєво необхідним вибором

Київ • УНН

 • 44595 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Вступ України до НАТО може припинити війну і попередити її розгортання в майбутньому. Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" розповіла член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук назвала вступ до НАТО життєво необхідним вибором

Цитата:

“Якщо раніше ми розглядали вступ у НАТО, я маю на увазі до 2014 року, як цінність, як наш демократичний вибір, то після початку російсько-української війни це став життєво необхідний вибір. І тут Зеленський (Президент України Володимир Зеленський - ред.) досить артикульовано заявив, що наш вступ до НАТО здатний припинити війну і в майбутньому зробити так, щоб таких воєн не було”, — сказала вона.

Нардеп також назвала ймовірну перешкоду вступу України до НАТО.

“Єдиною можливою перешкодою може стати наша зневіра у власні сили. Ми маємо вірити один одному, президентові, урядові. Вірити в те, що ми зможемо. Кожна країна, яка є сьогодні в НАТО, пройшла свій важкий шлях. Але у них була віра у свої сили”, — додала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що Україна активізувала діалог щодо членства в НАТО.

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