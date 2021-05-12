Верещук назвала вступ до НАТО життєво необхідним вибором
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Вступ України до НАТО може припинити війну і попередити її розгортання в майбутньому. Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" розповіла член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
Цитата:
“Якщо раніше ми розглядали вступ у НАТО, я маю на увазі до 2014 року, як цінність, як наш демократичний вибір, то після початку російсько-української війни це став життєво необхідний вибір. І тут Зеленський (Президент України Володимир Зеленський - ред.) досить артикульовано заявив, що наш вступ до НАТО здатний припинити війну і в майбутньому зробити так, щоб таких воєн не було”, — сказала вона.
Нардеп також назвала ймовірну перешкоду вступу України до НАТО.
“Єдиною можливою перешкодою може стати наша зневіра у власні сили. Ми маємо вірити один одному, президентові, урядові. Вірити в те, що ми зможемо. Кожна країна, яка є сьогодні в НАТО, пройшла свій важкий шлях. Але у них була віра у свої сили”, — додала Верещук.
Доповнення
Раніше Верещук заявила, що Україна активізувала діалог щодо членства в НАТО.