Верещук назвала "страшилками" РФ мифы о вакцине Covishield
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что “страшилки” о вакцине Covishield в частности результат гибридной атаки Российской Федерации, передает УНН.
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“Мы пытаемся получить китайскую вакцину и снова Covishield. Все те страшилки, которые распространяли, я считаю, это была гибридная атака Российской Федерации и пусть будет на совести тех, кто поддерживал и распространял те фейки в СМИ. Не только я, но и европейские эксперты доказали, что эта вакцина вполне пригодна, она вполне эффективна, я сейчас говорю о Covishield — нет никаких предпосылок, что не нужно дальше закупать ее”, — резюмировала она.
Вакцинация в Украине
В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 100 тысяч человек.
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).