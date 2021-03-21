Верещук назвала "страшилками" РФ мифы о вакцине Covishield

Цитата

“Мы пытаемся получить китайскую вакцину и снова Covishield. Все те страшилки, которые распространяли, я считаю, это была гибридная атака Российской Федерации и пусть будет на совести тех, кто поддерживал и распространял те фейки в СМИ. Не только я, но и европейские эксперты доказали, что эта вакцина вполне пригодна, она вполне эффективна, я сейчас говорю о Covishield — нет никаких предпосылок, что не нужно дальше закупать ее”, — резюмировала она.

Вакцинация в Украине

В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 100 тысяч человек.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).