Верещук назвала "страшилками" РФ міфи про вакцину Covishield

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“Ми намагаємося отримати китайську вакцину і знову Covishield. Всі ті страшилки, які поширювали, я вважаю, це була гібридна атака Російської Федерації і хай буде на совісті тих, хто підтримував і поширював ті фейки в ЗМІ. Не тільки я, але й європейські експерти довели, що ця вакцина є цілком придатна, вона цілком ефективна, я зараз говорю про Covishield — немає жодних передумов, що не потрібно далі закуповувати її”, — резюмувала вона.

Вакцинація в Україні

В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 100 тисяч людей.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).