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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51302 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 71625 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109812 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145373 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195843 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Верещук назвала безответственным спам поправок к земельному закону

Верещук назвала безответственным спам поправок к земельному закону

Киев  •  УНН

 • 13758 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что количество поправок к земельному закону, которые были приняты - это безответственно и политически безграмотно, передает УНН.

Цитата:

"Вижу много политики и мало конструктива, а хотелось бы наоборот, меньше политики, а больше конструктива. Мы сейчас опять заходим в острую фазу, вы видите - вероятная эскалация на Востоке, Россия шантажирует, Россия провоцирует, вчерашнее заседание ТКГ, когда действительно мы не смогли продолжать заседание, мы видим, что происходит вокруг и сегодня так злоупотреблять и пользоваться своим правом вносить поправки и спокойно, как-будто у нас есть много времени для общества и для решения ситуации по сути рассматривать их, я считаю, что это безответственно и политически безграмотно", - сказала она.

Дополнение

Верховная Рада на заседании 16 марта два с половиной часа рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. К указанному законопроекту для подготовки его ко второму чтению и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики предложил учесть 748 предложений.

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