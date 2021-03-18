Верещук назвала безответственным спам поправок к земельному закону

Цитата:

"Вижу много политики и мало конструктива, а хотелось бы наоборот, меньше политики, а больше конструктива. Мы сейчас опять заходим в острую фазу, вы видите - вероятная эскалация на Востоке, Россия шантажирует, Россия провоцирует, вчерашнее заседание ТКГ, когда действительно мы не смогли продолжать заседание, мы видим, что происходит вокруг и сегодня так злоупотреблять и пользоваться своим правом вносить поправки и спокойно, как-будто у нас есть много времени для общества и для решения ситуации по сути рассматривать их, я считаю, что это безответственно и политически безграмотно", - сказала она.





Дополнение

Верховная Рада на заседании 16 марта два с половиной часа рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. К указанному законопроекту для подготовки его ко второму чтению и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики предложил учесть 748 предложений.