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Верещук назвала безвідповідальним спам поправок до земельного закону

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що кількість поправок до земельного закону, які були прийняті – це безвідповідально та політично безграмотно, передає УНН.

Цитата:

"Бачу багато політики і мало конструктиву, а хотілося б навпаки, менше політики, а більше конструктиву. Ми зараз знову заходимо в гостру фазу, ви бачите - ймовірна ескалація на Сході, Росія шантажує, Росія провокує, вчорашнє засідання ТКГ, коли дійсно ми не змогли продовжувати засідання, ми бачимо, що відбувається навколо і сьогодні так зловживати і користуватись своїм правом вносити поправки і спокійно, наче у нас є багато часу для суспільства і для вирішення ситуації по суті розглядати їх, я вважаю, що це безвідповідально і політично безграмотно", - сказала вона.

Доповнення

Верховна Рада на засіданні 16 березня дві з половиною години розглядала поправки до проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. До зазначеного законопроекту для підготовки його до другого читання та повторного другого читання надійшло 3128 пропозицій та поправок. Комітет з питань аграрної та земельної політики запропонував врахувати 748 пропозицій. 

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