Верещук: “Крымской платформы” - шаг к деоккупации полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук назвала приоритеты работы “Крымской платформы”, передает УНН.
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“Нам нужна” Крымская платформа“. Потому переселенцы из Крыма должны чувствовать, что мы не забываем о Крыме. С помощью „Крымской платформы“ мы должны указывать России и всему миру о том, что именно Россия является агрессором и оккупантом Крыму. Акцентировать внимание на том, что Крым — это Украина“, - сказала Верещук в эфире программы“ Народ против с Наташей Влащенко”.
Она напомнила, что саммит “Крымской платформы” должен состояться 23 августа, на который приглашены западные лидеры.
“И я не вижу ничего плохого в том, что мы привлечем к саммиту Турцию, Америку, Великобританию, не говоря уже о Польше, Литве, Латвии и Эстонии”, — резюмировала нардеп.
Справка
Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.
26 февраля 2021 Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.
Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам может быть принята декларация.