Верещук: “Кримська платформа” — крок до деокупації півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук назвала пріоритети роботи “Кримської платформи”, передає УНН.
Цитата
“Нам потрібна „Кримська платформа“. Бо переселенці з Криму мають відчувати, що ми не забуваємо про Крим. За допомогою „Кримської платформи“ ми маємо вказувати Росії і цілому світу про те, що саме Росія є агресором і окупантом Криму. Акцентувати на тому, що Крим — це Україна”, — сказала Верещук в ефірі програми “Народ проти з Наташею Влащенко”.
Вона нагадала, що саміт “Кримської платформи” має відбутися 23 серпня, на який запрошено західних лідерів.
“І я не бачу нічого поганого в тому, що ми залучимо до саміту Туреччину, Америку, Великобританію, не кажучи вже про Польщу, Литву, Латвію і Естонію”, — резюмувала нардеп.
Довідка
Кримська платформа — дипломатична ініціатива України, у перспективі — міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
26 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав Указ “Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи. Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи.
Головою Організаційного комітету з підготовки установчого Саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Очікується, що Кримська платформа буде представлена у Парламентській асамблеї Ради Європи.
Датою проведення установчого Саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути прийнята декларація.