Вениславский: за подрыв Каховской ГЭС россия должна понести ответственность и в суде ООН, и в МУС, и в будущем трибунале
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. россия должна понести ответственность и в суде ООН, и в Международном уголовном суде (МУС), и в будущем трибунале за подрыв плотины Каховской ГЭС. Сейчас активно собирается доказательная база для партнеров Украины, чтобы сформировать коалицию, что катастрофа является очередным актом геноцида и террора, рассказал на брифинге народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.
Детали
Вениславский напомнил, что российская федерация не допустила представителей международного сообщества на временно оккупированные ею территории для проверки обстоятельств подрыва Каховской ГЭС. В то же время разведывательные сообщества, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины и служба внешней разведки, системно работают над сбором необходимых доказательств.
Нардеп констатировал, что на сегодня никаких сомнений в том, что именно рф взорвала эту плотину нет. Он также отметил, что подрыв плотины Каховской ГЭС можно сравнить с применением оружия массового уничтожения, поскольку большие территории подверглись загрязнению и спрогнозировать, какие негативные последствия для людей и экологии на сегодня "практически невозможно".
Цитата
"Мы сейчас очень активно предоставляем доказательную базу для наших партнёров, чтобы сформировать коалицию и единое понимание, что это очередной акт геноцида и террора... В зоне затопления оказалось очень много различных вредных веществ, начиная от нефтепродуктов, масел, заканчивая различными могильниками. Поэтому на сегодня это – катастрофа большого масштаба, и российская федерация должна за нее нести непосредственно юридическую ответственность и в суде ООН, и в МУС, и в будущем трибунале", - подчеркнул Вениславский.
Напомним
Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что спецтрибунал против России за преступления агрессии, как ожидается, может заработать уже в 2024 году,