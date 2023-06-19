Вениславский: за подрыв Каховской ГЭС россия должна понести ответственность и в суде ООН, и в МУС, и в будущем трибунале

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 38249 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 86376 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 88362 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 217951 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 116639 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 111324 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 333731 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81909 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133683 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170344 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
62%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 257875 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 142573 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 98150 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 78555 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 43539 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 217880 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 259149 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 333649 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 326178 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 375144 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 44482 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 79488 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 99063 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 143450 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 73305 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Вениславский: за подрыв Каховской ГЭС россия должна понести ответственность и в суде ООН, и в МУС, и в будущем трибунале

Киев • УНН

 • 1120120 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. россия должна понести ответственность и в суде ООН, и в Международном уголовном суде (МУС), и в будущем трибунале за подрыв плотины Каховской ГЭС. Сейчас активно собирается доказательная база для партнеров Украины, чтобы сформировать коалицию, что катастрофа является очередным актом геноцида и террора, рассказал на брифинге народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Вениславский: за подрыв Каховской ГЭС россия должна понести ответственность и в суде ООН, и в МУС, и в будущем трибунале

Детали

Вениславский напомнил, что российская федерация не допустила представителей международного сообщества на временно оккупированные ею территории для проверки обстоятельств подрыва Каховской ГЭС. В то же время разведывательные сообщества, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины и служба внешней разведки, системно работают над сбором необходимых доказательств.

Нардеп констатировал, что на сегодня никаких сомнений в том, что именно рф взорвала эту плотину нет. Он также отметил, что подрыв плотины Каховской ГЭС можно сравнить с применением оружия массового уничтожения, поскольку большие территории подверглись загрязнению и спрогнозировать, какие негативные последствия для людей и экологии на сегодня "практически невозможно".

Цитата

"Мы сейчас очень активно предоставляем доказательную базу для наших партнёров, чтобы сформировать коалицию и единое понимание, что это очередной акт геноцида и террора... В зоне затопления оказалось очень много различных вредных веществ, начиная от нефтепродуктов, масел, заканчивая различными могильниками. Поэтому на сегодня это – катастрофа большого масштаба, и российская федерация должна за нее нести непосредственно юридическую ответственность и в суде ООН, и в МУС, и в будущем трибунале", - подчеркнул Вениславский.

Напомним

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что спецтрибунал против России за преступления агрессии, как ожидается, может заработать уже в 2024 году,

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77