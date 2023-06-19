Веніславський: за підрив Каховської ГЕС росія має понести відповідальність і в суді ООН, і в МКС, і в майбутньому трибуналі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. росія має понести відповідальність і в суді ООН, і в Міжнародному кримінальному суді (МКС), і в майбутньому трибуналі за підрив греблі Каховської ГЕС. Зараз активно збирається доказова база для партнерів України, аби сформувати коаліцію, що катастрофа є черговим актом геноциду та терору, розповів на брифінгу народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.
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Веніславський нагадав, що російська федерація не допустила представників міжнародної спільноти до тимчасово окупованих нею територій для перевірки обставин підриву Каховської ГЕС. Водночас розвідувальні співтовариства, у тому числі Головне управління розвідки Міноборони України та служба зовнішньої розвідки, системно працюють над збором необхідних доказів.
Нардеп констатував, що на сьогодні жодних сумнівів у тому, що саме рф підірвала цю греблю немає. Він також зауважив, що підрив греблі Каховської ГЕС можна порівняти із застосуванням зброї масового знищення, оскільки великі території зазнали забруднення і спрогнозувати, які негативні наслідки для людей та екології на сьогодні "практично неможливо".
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"Ми зараз дуже активно надаємо доказову базу для наших партнерів, щоб сформувати коаліцію і єдине розуміння, що це черговий акт геноциду та терору... В зоні затоплення виявилося дуже багато різних шкідливих речовин, починаючи від нафтопродуктів, мастил, закінчуючи різноманітними могильниками. Тому на сьогодні це – катастрофа великого масштабу, і російська федерація має за неї нести безпосередньо юридичну відповідальність і в суді ООН, і в МКС, і в майбутньому трибуналі",- наголосив Веніславський.
Нагадаємо
Член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що спецтрибунал проти росії за злочини агресії, як очікується, може запрацювати вже у 2024 році,