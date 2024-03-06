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Вениславский рассказал, какие вопросы в мобилизационном законопроекте планирует рассмотреть завтра профильный комитет

Вениславский рассказал, какие вопросы в мобилизационном законопроекте планирует рассмотреть завтра профильный комитет

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 15:28  •  7311 просмотра

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Комитет планирует рассмотреть вопрос отсрочки мобилизации для тех, кто ухаживает за инвалидами, а также вопрос демобилизации и увольнения с военной службы в правительственном законопроекте о мобилизации.

В четверг, 7 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки планирует продолжить рассмотрение правительственного мобилизационного законопроекта, в частности рассмотреть вопрос отсрочки от мобилизации для военнообязанных, которые ухаживают за лицами с инвалидностью, а также вопросы демобилизации и увольнения со службы. Об этом во время брифинга рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Федор Вениславский, передает УНН.

Во-первых - говорить о том, какие конкретно нормы останутся, мы не можем. Потому что решение комитета является одним из элементов законодательного процесса. Но окончательное решение принимает парламентский зал и любой народный депутат, который подал свои законодательные предложения или поправки к этому законопроекту может настаивать во время его голосования или учета, или подтверждения того или иного законодательного предложения. Поэтому решение комитета оно содержит лишь, скажем так, рекомендации парламента, какие нормы учесть, какие стоит отклонить,

- сказал Вениславский.

Детали

Он отметил, что сегодня комитет рассматривал вопросы, которые предварительно не были рассмотрены.

В частности, рассмотрели рекомендации и заключение НАПК, которое, согласно закону, имеет право давать свои экспертные заключения, рекомендации к любому законопроекту. Они отметили шесть своих замечаний, которые частично мы учли, частично отклонили. Подавляющее большинство мы учли еще до того, как даже получили это заключение, потому что рассматривали поблочно. И те вопросы, которые беспокоили НАПК, мы уже предварительно решили,

- добавил Вениславский.

Нардеп рассказал, что на комитете также были обсуждены вопросы, которые остаются нерешенными по бронированию, относительно отсрочки к призыву на военную службу по мобилизации для лиц, осуществляющих уход за лицом с инвалидностью.

Это также один из самых сенситивных для граждан Украины вопросов. По поводу именно этого вопроса, правового статуса и возможности получить отсрочку от призыва лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью, особенно третьей группы, поступило наибольшее количество обращений от граждан Украины каждому народному депутату. Ко мне поступило, наверное, более тысячи таких обращений на электронный адрес,

- рассказал народный депутат.

Вениславский также отметил, что завтра, 7 марта, на заседание комитета, который продолжит рассмотрение законопроекта, будут приглашены представители Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, чтобы "еще раз тщательно проанализировать все медицинские, социальные и военные аспекты, чтобы прийти к какому-то согласованному решению".

К большому сожалению, возможность получить отсрочку от призыва лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью, была и остается одним из наиболее распространенных вариантов для злоупотреблений. И, как свидетельствуют статистические данные, которые нам предоставляло Министерство социальной политики, количество лиц с инвалидностью, которые получили эту инвалидность после полномасшатбного вторжения, выросло в разы по сравнению со средним количеством, которое Украина удерживала во время довоенного периода,

- отметил член комитета.

Завтра также планируется рассмотреть вопрос критериев, которые комитет предложит в окончательном варианте заключения комитета о возможности увольнения с военной службы во время военного положения.

Напомним

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки пока допускает только одно ограничение военнообязанных граждан в законопроекте о мобилизации - право управления транспортными средствами. Ограничение права выезда за границу и блокирование средств планируется убрать ко второму чтению.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Веніславський розповів, які питання в мобілізаційному законопроекті планує розглянути завтра профільний комітет
Venislavskyi told what issues in the mobilization bill the relevant committee plans to consider tomorrow
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Вениславский рассказал, какие вопросы в мобилизационном законопроекте планирует рассмотреть завтра профильный комитет

Комитет планирует рассмотреть вопрос отсрочки мобилизации для тех, кто ухаживает за инвалидами, а также вопрос демобилизации и увольнения с военной службы в правительственном законопроекте о мобилизации.

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