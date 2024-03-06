Веніславський розповів, які питання в мобілізаційному законопроекті планує розглянути завтра профільний комітет

У четвер, 7 березня, Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки планує продовжити розгляд урядового мобілізаційного законопроекту, зокрема розглянути питання відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних, які доглядають за особами з інвалідністю, а також питання демобілізації та звільнення зі служби. Про це під час брифінгу розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Федір Веніславський, передає УНН.

По перше - говорити про те, які конкретно норми залишаться, ми не можемо. Тому що рішення комітету є одним з елементів законодавчого процесу. Але остаточне рішення приймає парламентська зала і будь-який народний депутат, який подав свої законодавчі пропозиції чи поправки до цього законопроекту може наполягати під час його голосування або врахування, або підтвердження тої чи іншої законодавчої пропозиції. Тому рішення комітету воно містить лише, скажімо так, рекомендації парламенту, які норми врахувати, які варто відхилити, - сказав Веніславський.

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Він зазначив, що сьогодні комітет розглядав питання, які попередньо не були розглянуті.

Зокрема, розглянули рекомендації й висновок НАЗК, яке, відповідно до закону, має право давати свої експертні висновки, рекомендації до будь-якого законопроекту. Вони зазначили шість тих своїх зауважень, які частково ми врахували, частково відхилили. Переважну більшість ми врахували ще до того, як навіть отримали цей висновок, тому що розглядали поблоково. І ті питання, які турбували НАЗК, ми вже попередньо вирішили, - додав Веніславський.

Нардеп розповів, що на комітеті також були обговорені питання, які залишаються невирішеними щодо бронювання, щодо відстрочки до призову на військову службу під час мобілізації для осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю.

Це також одне з найбільш сенситивних для громадян України питань. З приводу саме цього питання, правового статусу і можливості отримати відстрочку від призову осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особливо третьої групи, надійшла найбільша кількість звернень від громадян України кожному народному депутату. До мене надійшло, напевно, більше тисячі таких звернень на електронну адресу, - розповів народний депутат.

Веніславський також зазначив, що завтра, 7 березня, на засідання комітету, який продовжить розгляд законопроекту, будуть запрошені представники Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, щоб "ще раз ретельно проаналізувати всі медичні, соціальні та військові аспекти, щоб прийти до якогось узгодженого рішення".

На превеликий жаль, можливість отримати відстрочку від призову особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, була і залишається одним із найбільш поширених варіантів для зловживань. І, як свідчать статистичні дані, які нам надавало Міністерство соціальної політики, кількість осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасшатбного вторгення, зросла в рази порівняно з середньою кількістю, яку Україна утримувала під час довоєнного періоду, - зазначив член комітету.

Завтра також планується розглянути питання критеріїв, які комітет запропонує в остаточному варіанті висновку комітету про можливість звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Нагадаємо

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки наразі допускає лише одне обмеження військовозобов’язаних громадян у законопроекті про мобілізацію - право керування транспортними засобами. Обмеження права виїзду за кордон та блокування коштів планується прибрати до другого читання.