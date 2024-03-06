Веніславський розповів, які питання в мобілізаційному законопроекті планує розглянути завтра профільний комітет

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9444 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70634 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155133 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152213 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125834 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133977 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85772 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93394 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98996 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89775 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
59%
Популярнi новини

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10241 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6408 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5098 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4836 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5392 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152213 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223835 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373324 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309433 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417505 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2748 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14927 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31792 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28576 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125834 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Веніславський розповів, які питання в мобілізаційному законопроекті планує розглянути завтра профільний комітет

Київ • УНН

 • 26720 перегляди

Комітет планує розглянути питання відстрочки мобілізації для тих, хто доглядає за інвалідами, а також питання демобілізації та звільнення з військової служби в урядовому законопроекті про мобілізацію.

Веніславський розповів, які питання в мобілізаційному законопроекті планує розглянути завтра профільний комітет

У четвер, 7 березня, Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки планує продовжити розгляд урядового мобілізаційного законопроекту, зокрема розглянути питання відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних, які доглядають за особами з інвалідністю, а також питання демобілізації та звільнення зі служби. Про це під час брифінгу розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Федір Веніславський, передає УНН.

По перше - говорити про те, які конкретно норми залишаться, ми не можемо. Тому що рішення комітету є одним з елементів законодавчого процесу. Але остаточне рішення приймає парламентська зала і будь-який народний депутат, який подав свої законодавчі пропозиції чи поправки до цього законопроекту може наполягати під час його голосування або врахування, або підтвердження тої чи іншої законодавчої пропозиції. Тому рішення комітету воно містить лише, скажімо так, рекомендації парламенту, які норми врахувати, які варто відхилити,

- сказав Веніславський.

Деталі

Він зазначив, що сьогодні комітет розглядав питання, які попередньо не були розглянуті.

Зокрема, розглянули рекомендації й висновок НАЗК, яке, відповідно до закону, має право давати свої експертні висновки, рекомендації до будь-якого законопроекту. Вони зазначили шість тих своїх зауважень, які частково ми врахували, частково відхилили. Переважну більшість ми врахували ще до того, як навіть отримали цей висновок, тому що розглядали поблоково. І ті питання, які турбували НАЗК, ми вже попередньо вирішили,

- додав Веніславський.

Нардеп розповів, що на комітеті також були обговорені питання, які залишаються невирішеними щодо бронювання, щодо відстрочки до призову на військову службу під час мобілізації для осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю.

Це також одне з найбільш сенситивних для громадян України питань. З приводу саме цього питання, правового статусу і можливості отримати відстрочку від призову осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особливо третьої групи, надійшла найбільша кількість звернень від громадян України кожному народному депутату. До мене надійшло, напевно, більше тисячі таких звернень на електронну адресу,

- розповів народний депутат.

Веніславський також зазначив, що завтра, 7 березня, на засідання комітету, який продовжить розгляд законопроекту, будуть запрошені представники Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, щоб "ще раз ретельно проаналізувати всі медичні, соціальні та військові аспекти, щоб прийти до якогось узгодженого рішення".

На превеликий жаль, можливість отримати відстрочку від призову особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, була і залишається одним із найбільш поширених варіантів для зловживань. І, як свідчать статистичні дані, які нам надавало Міністерство соціальної політики, кількість осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасшатбного вторгення, зросла в рази порівняно з середньою кількістю, яку Україна утримувала під час довоєнного періоду,

- зазначив член комітету.

Завтра також планується розглянути питання критеріїв, які комітет запропонує в остаточному варіанті висновку комітету про можливість звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Нагадаємо

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки наразі допускає лише одне обмеження військовозобов’язаних громадян у законопроекті про мобілізацію - право керування транспортними засобами. Обмеження права виїзду за кордон та блокування коштів планується прибрати до другого читання.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18