Член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Марьяны Безуглой из-за того, что она обнародовала информацию, которая касается безопасности и обороны, с закрытого заседания парламентского комитета. Об этом Вениславский сообщил журналисту УНН.

На вопрос, подавал ли он заявление в правоохранительные органы в отношении Безуглой из-за того, что она обнародовала информацию, касающуюся безопасности и обороны, с закрытого заседания парламентского комитета, Вениславский ответил: "Да".

Дело, о котором идет речь, относится к подследственности СБУ.

Дополнение

В последнее время народный депутат Марьяна Безуглая активно критикует военное командование.

В частности, в на днях она Марьяна Безуглая опубликовала пост с критикой действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в котором заявила, что он якобы согласен подписать режим прекращения огня с РФ.

Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление в Государственное бюро расследований на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвинила Сырского в якобы препятствовании ее депутатской деятельности.

Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.