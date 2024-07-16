Киев • УНН
Народный депутат Федор Вениславский подал жалобу на депутата Марьяну Безуглую за разглашение информации в сфере безопасности и обороны на закрытом заседании парламентского комитета.
Член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Марьяны Безуглой из-за того, что она обнародовала информацию, которая касается безопасности и обороны, с закрытого заседания парламентского комитета. Об этом Вениславский сообщил журналисту УНН.
На вопрос, подавал ли он заявление в правоохранительные органы в отношении Безуглой из-за того, что она обнародовала информацию, касающуюся безопасности и обороны, с закрытого заседания парламентского комитета, Вениславский ответил: "Да".
Дело, о котором идет речь, относится к подследственности СБУ.
Дополнение
В последнее время народный депутат Марьяна Безуглая активно критикует военное командование.
В частности, в на днях она Марьяна Безуглая опубликовала пост с критикой действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в котором заявила, что он якобы согласен подписать режим прекращения огня с РФ.
Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление в Государственное бюро расследований на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвинила Сырского в якобы препятствовании ее депутатской деятельности.
Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.