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Венгрия выразила сопротивление по вопросам по Украине на встрече по подготовке саммита ЕС, он может затянуться - СМИ

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 14:35  •  19361 просмотра

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Встреча послов ЕС по декабрьскому саммиту блока столкнулась с противодействием Венгрии в вопросе поддержки Украины, на фоне чего есть вероятность продления саммита еще на один день

Встреча послов стран-членов ЕС по обсуждению подготовки декабрьского саммита сопровождалась сопротивлением Венгрии по всем связанным с поддержкой Украины вопросам. На фоне этого саммит может затянуться на дополнительный день. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Вчера вечером послы ЕС обсудили подготовку к саммиту ЕС на следующей неделе. Как и ожидалось, Венгрия против всего, что связано с поддержкой Украины. Переговоры, скорее всего, продолжатся в оба дня саммита, и не исключаю, что Совет ЕС также будет продлен до субботы, 16 декабря

- написал Йозвяк в соцсети X.

Добавим

Отдельно издание Politico сообщило об обсуждении послами ЕС вопроса замороженных российских активов.

"Страны ЕС окатили холодной водой план использования доходов, полученных от российских активов, замороженных с момента начала вторжения москвы в Украину, для поддержки восстановления раздираемой войной страны. Несколько послов из 27 стран ЕС заявили, что идея, выдвинутая во время председательства Испании в Совете ЕС, не даст экономике Украины срочного импульса, в котором она нуждается, а вместо этого рискует подорвать обязательства ЕС по оказанию поддержки Киеву", - пишет издание.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях выступил с требованием, чтобы на саммите ЕС в декабре не принимали никаких решений о начале переговоров с Украиной о членстве и принятии изменений в бюджет, которые включают 50 миллиардов евро на экономическую поддержку Украины.

Орбан, который поддерживал связи с москвой даже несмотря на то, что ЕС ввел санкции против рф из-за ее войны в Украине, как отмечает Reuters, расходится в позиции с Еврокомиссией.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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