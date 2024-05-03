Венгрия скорректировала формулу цены на топливо для сдерживания подорожания

Правительство Венгрии решило скорректировать формулу формирования цены на топливо, которой должны придерживаться трейдеры, чтобы сдерживать цены, исключив некоторые центральноевропейские страны из сравнительной базы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан общественном радио в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Правительство Орбана заявило на прошлой неделе, что дает торговцам топливом две недели на то, чтобы скорректировать свои цены в соответствии со средними ценами по Центральной Европе в рамках более широкого государственного вмешательства в установление цен после прошлогоднего всплеска инфляции.

Но теперь, сделав очевидный шаг назад от давления, оказываемого на торговцев топливом, Орбан заявил, что правительство сейчас сосредоточено на приведении цен в соответствие с ценами в соседних странах, за исключением Польши, Чехии и Болгарии.

"Мы пересчитаем цифры, но основываясь на этом мы убедимся, что они придерживаются нашей договоренности о том, что венгры не могут платить за топливо больше, чем люди в соседних странах", - сказал Орбан, добавив, что первоначальное предложение было "не без ошибок".

Жолт Эрнади, генеральный директор венгерской нефтегазовой группы MOL, заявил на прошлой неделе, что обеспокоен тем, что государственное вмешательство на рынках повлияет на планы компании.

Дополнение

Правительство Орбана отменило ограничения цен на топливо в декабре 2022 года после того, как нехватка импорта и влияние панических настроений на его закупку привели к нехватке топлива.