Угорщина скоригувала формулу ціни на пальне для стримування подорожчання

Уряд Угорщини вирішив скоригувати формулу формування ціни на пальне, якої мають дотримуватися трейдери, щоб стримувати ціни, виключивши деякі центральноєвропейські країни з порівняльної бази, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан громадському радіо в п'ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Уряд Орбана заявив минулого тижня, що дає торговцям паливом два тижні на те, щоб скоригувати свої ціни відповідно до середніх цін по Центральній Європі в межах ширшого державного втручання у встановлення цін після торішнього сплеску інфляції.

Проте, зробивши очевидний крок назад від тиску, який чиниться на торговців паливом, Орбан заявив, що уряд зараз зосереджений на приведенні цін у відповідність до цін у сусідніх країнах, за винятком Польщі, Чехії та Болгарії.

"Ми перерахуємо цифри, але базуючись на цьому ми переконаємося, що вони дотримуються нашої домовленості про те, що угорці не можуть платити за паливо більше, ніж люди в сусідніх країнах", - сказав Орбан, додавши, що початкова пропозиція була "не без помилок".

Жолт Ернаді, генеральний директор угорської нафтогазової групи MOL, заявив минулого тижня, що стурбований тим, що державне втручання на ринках вплине на плани компанії.

Доповнення

Уряд Орбана скасував обмеження цін на пальне у грудні 2022 року після того, як брак імпорту та вплив панічних настроїв на купівлю призвели до нестачі палива.