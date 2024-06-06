Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Венгрия примет участие на уровне министров иностранных дел в Саммите мира по Украине в Швейцарии, который начнется 15 июня. Впрочем правительство страны сожалеет, что обе заинтересованные стороны не будут присутствовать, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в четверг в санкт-Петербурге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Hirado.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста, министр Сийярто сказал, что Венгрия будет представлена на конференции на уровне министра иностранных дел.

"Причина нашего участия заключается в том, что мы абсолютно выступаем за мир, и поэтому мы будем участвовать во всех мероприятиях, где на повестке дня стоит вопрос о мире", - сказал он.

В то же время он выразил сожаление, что конференция состоится без россии, поэтому на ней не будут присутствовать обе стороны войны. "Мы считаем, что реальный результат был бы достигнут, если бы все были за столом переговоров", - сказал он.

"На этот раз все не так, но поскольку мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы будем участвовать в конференции на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул Сийярто, добавив, что разговоры о мире всегда полезны.

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Сийярто выступил перед российской аудиторией на петербургском международном экономическом форуме с речью о необходимости скорейшего установления мира в Украине.

"Мы призываем и молимся о немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров. Мы верим, что в мирных условиях мы сможем развиваться быстрее и более планомерно, а жизнь в Европе снова станет спокойнее и мирнее, если мы, наконец, поставим мир в центр международной политики", - сказал он.

Во время панельной дискуссии о будущем нефтегазового рынка он отметил, что Венгрия является одной из европейских стран, которые больше всего пострадали от негативных последствий двух с половиной лет войны в Украине в контексте поставок энергоносителей.

Министр пожаловался, что в последние годы мир движется к новой блокаде, которая, по его словам, может нанести особый ущерб Венгрии.

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