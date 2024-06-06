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Угорщина візьме участь у Саміті миру: у Швейцарію поїде очільник МЗС Сійярто

Угорщина візьме участь у Саміті миру: у Швейцарію поїде очільник МЗС Сійярто

Київ • УНН

 • 20760 перегляди

Угорщина візьме участь у Саміті миру по Україні в Швейцарії на рівні міністрів закордонних справ, незважаючи на відсутність росії, висловивши "жаль" з цього приводу.

Угорщина візьме участь на рівні міністрів закордонних справ у Саміті миру щодо України у Швейцарії, що розпочнеться 15 червня. Втім уряд країни шкодує, що обидві зацікавлені сторони не будуть присутні, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто в четвер у санкт-петербурзі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Hirado.

 Деталі 

Відповідаючи на запитання журналіста, міністр Сійярто сказав, що Угорщина буде представлена на конференції на рівні міністра закордонних справ.

"Причина нашої участі полягає в тому, що ми абсолютно виступаємо за мир, і тому ми братимемо участь у всіх заходах, де на порядку денному стоїть питання про мир", - сказав він.

Водночас він висловив жаль, що конференція відбудеться без росії, тож на ній не будуть присутні обидві сторони війни. "Ми вважаємо, що реальний результат був би досягнутий, якби всі були за столом переговорів", - сказав він.

"Цього разу все не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми братимемо участь у конференції на рівні міністрів закордонних справ", - наголосив Сійярто, додавши, що розмови про мир завжди корисні.

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Сійярто виступив перед російською аудиторією на петербурзькому міжнародному економічному форумі з промовою про необхідність якнайшвидшого встановлення миру в Україні.

"Ми закликаємо і молимося про негайне припинення вогню і початок мирних переговорів. Ми віримо, що в мирних умовах ми зможемо розвиватися швидше і більш планомірно, а життя в Європі знову стане спокійнішим і мирнішим, якщо ми, нарешті, поставимо мир у центр міжнародної політики", - сказав він.

Під час панельної дискусії про майбутнє нафтогазового ринку він зазначив, що Угорщина є однією з європейських країн, які найбільше постраждали від негативних наслідків двох з половиною років війни в Україні в контексті  поставок енергоносіїв.

Міністр поскаржився, що останніми роками світ рухається до нової блокади, яка, за його словами, може завдати особливої шкоди Угорщині.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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