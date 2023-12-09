Венгерские перевозчики угрожают блокировать границу с Украиной

Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE с понедельника, 11 декабря, начнет протест вслед за польскими и словацкими. Их основное требование - отмена "транспортного безвиза" для Украины. Об этом Ассоциация MKFE сообщила на своем сайте и отметила, что имеет разрешение на проведение такой демонстрации от полиции уезда Саболч-Сатмар-Берег, передает УНН.

Детали

Протестующие заявляют, что хотят "привлечь внимание Европейской комиссии и правительства Венгрии к серьезным последствиям соглашения между Европейским союзом, Украиной и Молдовой, которое частично либерализует автомобильные перевозки и ставит многие венгерские предприятия в критическую ситуацию".

Ассоциация напомнила, что совместно с представителями Польши, Словакии и Чехии направили предложения Европейской комиссии и Европарламенту относительно обмена "транспортного безвиза".

Мы надеемся, что вместо нынешнего жесткого отказа переговоры продвинутся вперед и пересмотр соглашения между ЕС и Украиной будет более благоприятным для венгерских перевозчиков заявила MKFE.

Напомним

Забастовка польских перевозчиков на границе продолжается с 6 ноября. Они ограничили движение грузового транспорта через украинско-польскую границу, заблокировав крупнейшие пункты пропуска, в том числе "Корчева-Краковец", "Гребенне-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин", а позже были заблокированы пункты пропуска "Медика - Шегини" и Краковец-Корчева.

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