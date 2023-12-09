Венгерские перевозчики угрожают блокировать границу с Украиной
Киев • УНН
Венгерские автоперевозчики 11 декабря устраивают акцию протеста с требованием отменить транспортное соглашение в пользу Украины, утверждая, что оно наносит ущерб местным компаниям. Они имеют разрешение полиции на проведение демонстрации.
Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE с понедельника, 11 декабря, начнет протест вслед за польскими и словацкими. Их основное требование - отмена "транспортного безвиза" для Украины. Об этом Ассоциация MKFE сообщила на своем сайте и отметила, что имеет разрешение на проведение такой демонстрации от полиции уезда Саболч-Сатмар-Берег, передает УНН.
Детали
Протестующие заявляют, что хотят "привлечь внимание Европейской комиссии и правительства Венгрии к серьезным последствиям соглашения между Европейским союзом, Украиной и Молдовой, которое частично либерализует автомобильные перевозки и ставит многие венгерские предприятия в критическую ситуацию".
Ассоциация напомнила, что совместно с представителями Польши, Словакии и Чехии направили предложения Европейской комиссии и Европарламенту относительно обмена "транспортного безвиза".
Мы надеемся, что вместо нынешнего жесткого отказа переговоры продвинутся вперед и пересмотр соглашения между ЕС и Украиной будет более благоприятным для венгерских перевозчиков
Напомним
Забастовка польских перевозчиков на границе продолжается с 6 ноября. Они ограничили движение грузового транспорта через украинско-польскую границу, заблокировав крупнейшие пункты пропуска, в том числе "Корчева-Краковец", "Гребенне-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин", а позже были заблокированы пункты пропуска "Медика - Шегини" и Краковец-Корчева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами
Венгерские перевозчики угрожают блокировать границу с Украиной
Венгерские автоперевозчики 11 декабря устраивают акцию протеста с требованием отменить транспортное соглашение в пользу Украины, утверждая, что оно наносит ущерб местным компаниям. Они имеют разрешение полиции на проведение демонстрации.
"Блэкауты могут быть": Галущенко об атаке на энергосистему зимой
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, хотя отключения электроэнергии могут произойти, если энергосистема будет критически повреждена, ожидается, что любые перебои в электроснабжении будут временными.
"Барби" и "Опенгеймер" попали в подборку лучших фильмов 2023 года: кто еще в топе по версии AFI
AFI назвал "Барби" и "Оппенгеймер" среди лучших фильмов 2023 года. Лучшими сериалами назвали ленты "Начальная школа Эббота" и "Медведь"
рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС
россия запретит автомобили с украинскими номерами на своих оккупированных территориях с 1 января 2024 года в рамках политики принудительной паспортизации.
Совет ЕС на следующем заседании обсудит обязательства по безопасности перед Украиной - Боррель
Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам будет посвящено обязательствам ЕС по безопасности и предложениям по укреплению украинской армии после масштабных ракетных ударов, нанесенных россией.
Украина призывает мир осудить запланированные Россией "выборы" на оккупированных территориях
Министерство иностранных дел Украины призывает мир осудить запланированные Россией президентские выборы на оккупированных украинских территориях и ввести санкции против причастных к ним лиц. В ведомстве отмечают, что выборы нарушают международное право и будут признаны недействительными.
На Харьковщине установят 65 модульных защитных сооружений
Харьковская область планирует установить 65 модульных укрытий в стратегически важных местах, из которых 11 уже есть. Финансирование на 70% осуществляется за счет местных бюджетов и на 30% - за счет областного бюджета.
Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны
12 человек, которые скрывались с начала полномасштабного вторжения, были эвакуированы из Авдеевского коксохимического завода, им сейчас оказывают помощь психологи.
ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений
На фронте за сутки состоялось 45 столкновений с противником. На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено 12 атак врага, а на Авдеевском - 11.
Исполнительный комитет МОК несет ответственность за поощрение россии и беларуси к продолжению войны в Украине - МИД
МИД Украины осуждает решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх-2024 под нейтральным статусом. МИД утверждает, что такое решение поддерживает российскую пропаганду войны.