Венгерская разведка тайно следила за чиновниками ЕС: что известно о скандале

Розвідка Угорщини шпигувала за офіційними особами ЄС, які відвідували країну, обшукуючи їхні номери в готелях і записуючи їхні телефонні розмови, пише УНН з посиланням на Politico.

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По данным совместного расследования Direkt36 и De Tijd, информационный офис Венгрии нацелился на следователей Европейского офиса по борьбе с мошенничеством (OLAF), который в свое время проверял венгерскую компанию, принадлежащую премьер-министру Виктору Зять Орбана.

По информации расследования, в период с 2015 по 2017 год, за должностными лицами ЕС, которые работали в OLAF, и которые ездили в Венгрию, физически следили во время поездок автомобилями и прослушивали их телефоны. Также, добавляется, что для разведывательного агентства Венгрии это обычная практика-обыскивать гостиничные номера делегаций ЕС, посещающих страну, и загружать информацию с их ноутбуков.

""Мы не имеем дело с фейковыми новостями", - отметил Берталан Хаваси, руководитель пресс-службы офиса Орбана.

Во взломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционеров Будапешт обвиняли уже давно.

Так, например, в 2021 венгерский законодатель Лайош Коса признался, о приобретении правительством израильского шпионского программного обеспечения. А за год до этого о кибератаках заявил депутат Даниэль Фройнд.

Напомним

Глава британской Секретной разведывательной службы Ричард Мур обвинил Россию в проведении "потрясающе безрассудной кампании" саботажа в Европе, а также в усилении ядерной войны с целью отпугнуть другие страны от поддержки Украины.

В Германии задержали гражданина Дитера С. за участие в "ДНР" и шпионаж в пользу рф. Подозреваемый следил за военными базами США и планировал диверсии на маршрутах поставок помощи Украине.

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