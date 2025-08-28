$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 1402 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 10157 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 28072 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 17461 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 32199 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 76538 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 102061 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 94552 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112886 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81766 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Главная
Эксклюзивы
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
15:40 • 1402 просмотра
Победитель "Тур де Франс" Крис Фрум получил серьезные травмы после аварии на тренировке, его эвакуировали вертолетом

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Четырехкратного победителя "Тур де Франс" Криса Фрума госпитализировали вертолетом после аварии. Он получил перелом поясницы, коллапс легкого и пять сломанных ребер.

Победитель "Тур де Франс" Крис Фрум получил серьезные травмы после аварии на тренировке, его эвакуировали вертолетом

Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум был госпитализирован вертолетом в больницу на Французской Ривьере после серьезной аварии во время тренировочного заезда. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Sky News, по информации из официального аккаунта спортсмена в X, его состояние сейчас стабильное, однако он получил тяжелые травмы – перелом поясницы, коллапс легкого и пять сломанных ребер.

40-летнему спортсмену сегодня планируют сделать операцию по лечению травмы спины

- пишет Sky News.

Авария произошла в среду во время его тренировки, после чего медики экстренно доставили Фрума в больницу в Тулоне.

Фрум является одним из самых успешных гонщиков современности: он четыре раза выигрывал "Тур де Франс" в составе Team Sky (2013, 2015, 2016, 2017), одерживал победу на "Джиро д’Италия" и "Вуэльте Испании". С 2021 года спортсмен выступает за команду Israel Premier-Tech.

В начале года Фрум уже получил серьезную травму – перелом ключицы во время "Тура ОАЭ" в феврале. Ранее он намекал, что 2025-й может стать его последним сезоном в профессиональных гонках.

Погиб легендарный экстремал, прыгавший из стратосферы и преодолевший звуковой барьер18.07.2025, 00:17 • 180573 просмотра

Степан Гафтко

СпортНовости МираПроисшествия