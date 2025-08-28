Победитель "Тур де Франс" Крис Фрум получил серьезные травмы после аварии на тренировке, его эвакуировали вертолетом

Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум был госпитализирован вертолетом в больницу на Французской Ривьере после серьезной аварии во время тренировочного заезда. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Sky News, по информации из официального аккаунта спортсмена в X, его состояние сейчас стабильное, однако он получил тяжелые травмы – перелом поясницы, коллапс легкого и пять сломанных ребер.

40-летнему спортсмену сегодня планируют сделать операцию по лечению травмы спины - пишет Sky News.

Авария произошла в среду во время его тренировки, после чего медики экстренно доставили Фрума в больницу в Тулоне.

Фрум является одним из самых успешных гонщиков современности: он четыре раза выигрывал "Тур де Франс" в составе Team Sky (2013, 2015, 2016, 2017), одерживал победу на "Джиро д’Италия" и "Вуэльте Испании". С 2021 года спортсмен выступает за команду Israel Premier-Tech.

В начале года Фрум уже получил серьезную травму – перелом ключицы во время "Тура ОАЭ" в феврале. Ранее он намекал, что 2025-й может стать его последним сезоном в профессиональных гонках.

