Переможець "Тур де Франс" Кріс Фрум отримав серйозні травми після аварії на тренуванні, його евакуювали гелікоптером

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Чотириразового переможця "Тур де Франс" Кріса Фрума госпіталізували гелікоптером після аварії. Він отримав перелом попереку, колапс легені та п'ять зламаних ребер.

Переможець "Тур де Франс" Кріс Фрум отримав серйозні травми після аварії на тренуванні, його евакуювали гелікоптером

Чотириразового переможця "Тур де Франс" британця Кріса Фрума госпіталізували гелікоптером до лікарні на Французькій Рив'єрі після серйозної аварії під час тренувального заїзду. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Sky News, за інформацією з офіційного акаунту спортсмена у X, його стан нині стабільний, однак він зазнав важких травм – перелому попереку, колапсу легені та п’яти зламаних ребер.

40-річному спортсмену сьогодні планують зробити операцію з лікування травми спини

- пише Sky News.

Аварія сталася у середу під час його тренування, після чого медики екстрено доправили Фрума до лікарні в Тулоні.

Фрум є одним із найуспішніших гонщиків сучасності: він чотири рази вигравав "Тур де Франс" у складі Team Sky (2013, 2015, 2016, 2017), здобував перемогу на "Джиро д’Італія" та "Вуельті Іспанії". Від 2021 року спортсмен виступає за команду Israel Premier-Tech.

На початку року Фрум уже зазнав серйозної травми – перелому ключиці під час "Туру ОАЕ" у лютому. Раніше він натякав, що 2025-й може стати його останнім сезоном у професійних перегонах.

Загинув легендарний екстремал, який стрибав зі стратосфери і подолав звуковий бар'єр18.07.25, 00:17 • 180572 перегляди

Степан Гафтко

СпортНовини СвітуПодії