Пасхальное перемирие: ВСУ готовы соблюдать режим прекращения огня

"Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей неуклонно придерживаются минских договоренностей, готовы к выполнению всех мероприятий по внедрению и поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращении огня, начиная с полуночи 30 марта 2018 года. Каждая договоренность о прекращении огня силами АТО придерживалась строго и неукоснительно. В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений украинской армии и осуществления других провокационных действий боевиками, ВСУ будут готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - сообщили в пресс-центре.

Также в штабе АТО отметили, что давать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации трудно, поскольку непонятно, какую цель преследуют оккупанты, однако надеются, что это все же уменьшит эскалацию конфликта.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.



