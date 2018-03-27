Великоднє перемир'я: ЗСУ готові дотримуватись режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Збройні сили України готові дотримуватись необмеженого режиму припинення вогню на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей неухильно дотримуються мінських домовленостей, готові до виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання всеосяжного, сталого і необмеженого припинення вогню, розпочинаючи з опівночі 30 березня 2018 року. Кожна домовленість про припинення вогню силами АТО дотримувалась суворо і неухильно. Водночас, виключно у разі загрози життю та здоров'ю цивільного населення, особового складу підрозділів української армії та здійснення інших провокаційних дій бойовиками, ЗСУ будуть готові негайно адекватно реагувати у відповідь", - повідомили у прес-центрі.
Також у штабі АТО зазначили, що давати якісь прогнози щодо подальшого розвитку ситуації важко, оскільки не зрозуміло, яку мету переслідують окупанти, проте сподіваються, що це все ж таки зменшить ескалацію конфлікту.
Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні бойових дій на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.