Великобритания введет запрет на услуги по транспортировке российской нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Великобритания введет с 5 декабря запрет на оказания услуг по транспортировке российской нефти, если только она не покупается по предельной цене или ниже, установленной западными правительствами в рамках санкций против россии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Британское правительство заявило в четверг, что запрет, который вступит в силу с 5 декабря, распространяется на британские услуги, включая страхование, брокерские услуги и доставку.
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«Мы запретили импорт российской нефти в Великобританию и добились значительных успехов в его полном отказе. Эта новая мера продолжает закручивать гайки на путинской военной машине, из-за чего ему становится еще труднее получать прибыль от своей незаконной войны», — говорится в заявлении министра финансов Джереми Ханта.
Дополнение
Великобритания ввела санкции против крупнейшего производителя стали в рф Evraz. Великобритания расширила санкции против россии в связи с незаконными “референдумами” на временно-оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.