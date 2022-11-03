Великобритания введет запрет на услуги по транспортировке российской нефти

Детали

Британское правительство заявило в четверг, что запрет, который вступит в силу с 5 декабря, распространяется на британские услуги, включая страхование, брокерские услуги и доставку.

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«Мы запретили импорт российской нефти в Великобританию и добились значительных успехов в его полном отказе. Эта новая мера продолжает закручивать гайки на путинской военной машине, из-за чего ему становится еще труднее получать прибыль от своей незаконной войны», — говорится в заявлении министра финансов Джереми Ханта.

Дополнение

Великобритания ввела санкции против крупнейшего производителя стали в рф Evraz. Великобритания расширила санкции против россии в связи с незаконными “референдумами” на временно-оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.