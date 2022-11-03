Великобританія заборонить послуги з транспортування російської нафти

Деталі

Британський уряд заявив у четвер, що заборона, яка набуде чинності з 5 грудня, поширюється на британські послуги, включаючи страхування, брокерські послуги та доставку.

Цитата

«Ми заборонили імпорт російської нафти до Великобританії і досягли значних успіхів у його повній відмові. Цей новий захід продовжує закручувати гайки на путінській військовій машині, через що йому стає ще важче отримувати прибуток від своєї незаконної війни», — йдеться у заяві міністра фінансів Джеремі Ханта.

Доповнення

Великобританія запровадила санкції проти найбільшого виробника стали у Росії Evraz. Великобританія розширила санкції проти росії у зв'язку з незаконними “референдумами” на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.