Великобританія заборонить послуги з транспортування російської нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Великобританія запровадить з 5 грудня заборону надання послуг з транспортування російської нафти, якщо вона не купується за граничною ціною або нижче, встановленої західними урядами в рамках санкцій проти росії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Британський уряд заявив у четвер, що заборона, яка набуде чинності з 5 грудня, поширюється на британські послуги, включаючи страхування, брокерські послуги та доставку.
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«Ми заборонили імпорт російської нафти до Великобританії і досягли значних успіхів у його повній відмові. Цей новий захід продовжує закручувати гайки на путінській військовій машині, через що йому стає ще важче отримувати прибуток від своєї незаконної війни», — йдеться у заяві міністра фінансів Джеремі Ханта.
Доповнення
Великобританія запровадила санкції проти найбільшого виробника стали у Росії Evraz. Великобританія розширила санкції проти росії у зв'язку з незаконними “референдумами” на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.