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Великобритания разрабатывает для Украины дешевое дальнобойное оружие без американских компонентов

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

Великобритания создает новое недорогое дальнобойное оружие для Украины, которое не будет зависеть от американских компонентов. Разработка имеет дальность более 500 км и будет стоить около 400 тысяч фунтов.

Великобритания разрабатывает для Украины дешевое дальнобойное оружие без американских компонентов

Великобритания работает над созданием нового недорогого дальнобойного оружия для Украины, которое не будет зависеть от американских компонентов и данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По информации издания, в рамках проекта Brakestop британские компании MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace разрабатывают три новые системы, которые должны пройти испытания в Великобритании и Украине уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что новое вооружение может поступить на фронт в течение года.

Новое оружие должно стать дешевле Storm Shadow

Как отмечает Bloomberg, новые ракеты будут менее точными и мощными, чем крылатые ракеты Storm Shadow, однако их стоимость составит примерно половину цены англо-французской ракеты. Если Storm Shadow стоит около 1 млн долларов за единицу, то новые системы должны обойтись примерно в 400 тысяч фунтов стерлингов без учета боевой части.

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В то же время новое оружие будет иметь дальность более 500 километров и нести боеголовку весом не менее 225 килограммов. Разработчики также подчеркивают, что ракеты не будут содержать американских компонентов и не будут зависеть от американских систем навигации или передачи данных.

По данным источников Bloomberg, все три компании заявили о готовности производить не менее 40 единиц вооружения ежемесячно через три-четыре месяца после получения заказа. В случае неудачи в конкурсе производители планируют предлагать свои разработки непосредственно Украине или другим европейским государствам.

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