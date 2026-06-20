Великобритания разрабатывает для Украины дешевое дальнобойное оружие без американских компонентов

Великобритания работает над созданием нового недорогого дальнобойного оружия для Украины, которое не будет зависеть от американских компонентов и данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По информации издания, в рамках проекта Brakestop британские компании MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace разрабатывают три новые системы, которые должны пройти испытания в Великобритании и Украине уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что новое вооружение может поступить на фронт в течение года.

Новое оружие должно стать дешевле Storm Shadow

Как отмечает Bloomberg, новые ракеты будут менее точными и мощными, чем крылатые ракеты Storm Shadow, однако их стоимость составит примерно половину цены англо-французской ракеты. Если Storm Shadow стоит около 1 млн долларов за единицу, то новые системы должны обойтись примерно в 400 тысяч фунтов стерлингов без учета боевой части.

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В то же время новое оружие будет иметь дальность более 500 километров и нести боеголовку весом не менее 225 килограммов. Разработчики также подчеркивают, что ракеты не будут содержать американских компонентов и не будут зависеть от американских систем навигации или передачи данных.

По данным источников Bloomberg, все три компании заявили о готовности производить не менее 40 единиц вооружения ежемесячно через три-четыре месяца после получения заказа. В случае неудачи в конкурсе производители планируют предлагать свои разработки непосредственно Украине или другим европейским государствам.

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