Великобритания предостерегает Иран от эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Великобритании призывает Иран воздержаться от втягивания Ближнего Востока в более широкий конфликт. Об этом сообщает министр в Х, передает УНН.

Детали

В четверг министр иностранных дел Великобритании Дэйвид Кэмерон выразил возмущение относительно возможности дальнейшего насилия на Ближнем Востоке после обострения ситуации со стороны Ирана.

Сегодня я четко дал понять министру иностранных дел Амиру-Абдоллахиану, что Иран не должен втягивать Ближний Восток в более широкий конфликт. Я глубоко обеспокоен потенциальной возможностью просчетов, которые приведут к дальнейшему насилию. Вместо этого Иран должен работать над деэскалацией и предотвращением дальнейших атак - Дэвид Кэмерон.

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