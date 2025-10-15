Великобритания поставила Украине более 85 тысяч военных беспилотников за полгода - правительство Королевства
Великобритания поставила Украине более 85 000 военных беспилотников за шесть месяцев этого года, инвестировав 600 миллионов фунтов стерлингов для ускорения поставок. Министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания отвечает на эскалацию агрессии РФ увеличением производства дронов и усилением противовоздушной обороны НАТО.
Более 85 000 военных беспилотников было поставлено Великобританией в Украину всего за шесть месяцев этого года благодаря ускорению производства британскими компаниями и поддержке рабочих мест в обеих странах. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства, информирует УНН.
Отмечается, что в этом году Британия инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов (почти 800 млн долларов) для ускорения поставок дронов для ВСУ - в частности, десятки тысяч FPV-дронов, которые сейчас решают ситуацию на линии огня.
На опасную эскалацию Путина в Украине и по всей Европе мы должны ответить увеличением производства беспилотников и усилением противовоздушной обороны НАТО
Указывается, "национальная безопасность Великобритании – основа правительственного плана изменений – начинается в Украине".
Министерство обороны Великобритании досрочно передало Украине сотни ракет для ПВО, изготовленных в Белфасте. Эти легкие многоцелевые ракеты используются для защиты воздушного пространства Украины с февраля 2022 года.
