Великобритания поставила Украине более 85 тысяч военных беспилотников за полгода - правительство Королевства

$41.610.01
48.130.03
ukenru
14 октября, 19:16 • 11280 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 24675 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 26348 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 22723 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 37069 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 20082 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 32122 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14855 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 27859 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 12167 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
87%
754мм
Популярные новости
Отключения в Киеве: в ДТЭК заявили об аварии на высоковольтных линиях14 октября, 18:02 • 3850 просмотра
Киев погрузился во тьму: в соцсетях распространяют "апокалиптические" кадры столичных улицVideo14 октября, 18:22 • 5742 просмотра
Отключения в Киеве: энергетики установили причину аварии, свет планируют вернуть в ближайшие часы14 октября, 20:22 • 2806 просмотра
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк23:02 • 5316 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto00:05 • 4198 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 37066 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 32121 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 27858 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 65937 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 66778 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto00:05 • 4202 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 21555 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 23987 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 33653 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 37991 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Золото
E-6 Mercury

Великобритания поставила Украине более 85 тысяч военных беспилотников за полгода - правительство Королевства

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Великобритания поставила Украине более 85 000 военных беспилотников за шесть месяцев этого года, инвестировав 600 миллионов фунтов стерлингов для ускорения поставок. Министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания отвечает на эскалацию агрессии РФ увеличением производства дронов и усилением противовоздушной обороны НАТО.

Великобритания поставила Украине более 85 тысяч военных беспилотников за полгода - правительство Королевства

Более 85 000 военных беспилотников было поставлено Великобританией в Украину всего за шесть месяцев этого года благодаря ускорению производства британскими компаниями и поддержке рабочих мест в обеих странах. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в этом году Британия инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов (почти 800 млн долларов) для ускорения поставок дронов для ВСУ - в частности, десятки тысяч FPV-дронов, которые сейчас решают ситуацию на линии огня.

На опасную эскалацию Путина в Украине и по всей Европе мы должны ответить увеличением производства беспилотников и усилением противовоздушной обороны НАТО

- заявил министр обороны Британии Джон Хили.

Указывается, "национальная безопасность Великобритании – основа правительственного плана изменений – начинается в Украине".

Напомним

Министерство обороны Великобритании досрочно передало Украине сотни ракет для ПВО, изготовленных в Белфасте. Эти легкие многоцелевые ракеты используются для защиты воздушного пространства Украины с февраля 2022 года.

Украина и Великобритания запускают совместное производство дронов-перехватчиков10.10.25, 14:17 • 10765 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости МираТехнологии
Джон Хили
НАТО
Великобритания
Украина