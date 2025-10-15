Британія поставила Україні понад 85 тисяч військових безпілотників за півроку - уряд Королівства
Київ • УНН
Велика Британія поставила Україні понад 85 000 військових безпілотників за шість місяців цього року, інвестувавши 600 мільйонів фунтів стерлінгів для прискорення постачання. Міністр оборони Джон Гілі заявив, що Британія відповідає на ескалацію агресії рф збільшенням виробництва дронів та посиленням протиповітряної оборони НАТО.
Понад 85 000 військових безпілотників було поставлено Великою Британією до України лише за шість місяців цього року завдяки прискоренню виробництва британськими компаніями та підтримці робочих місць в обох країнах. Про це повідомляється на сайті уряду Королівства, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що цього року Британія інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 800 млн доларів) для прискорення постачання дронів для ЗСУ - зокрема, десятки тисяч FPV-дронів, що нині вирішують ситуацію на лінії вогню.
На небезпечну ескалацію путіна в Україні та по всій Європі ми маємо відповісти збільшенням виробництва безпілотників та посиленням протиповітряної оборони НАТО
Вказується, "національна безпека Великої Британії – основа урядового плану змін – починається в Україні".
Нагадаємо
Міністерство оборони Великої Британії достроково передало Україні сотні ракет для ППО, виготовлених у Белфасті. Ці легкі багатоцільові ракети використовуються для захисту повітряного простору України з лютого 2022 року.
