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Великобритания планирует ввести национальную криптовалюту

Киев • УНН

 • 9533 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Центральный Банк Великобритании уже в 2018 году может дать разрешение на ввод в обращение национальной криптовалюты. Об этом сообщает газета Telegraph, передает УНН.

Великобритания планирует ввести национальную криптовалюту

По данным издания, банк страны еще в феврале 2015 года создал специальную исследовательскую группу, в задачи которой входили обработки варианта введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов.

Отмечено, что, по словам представителя британского центробанка, ожидается, что в следующем году исследовательская группа представит результаты работы.

Как сообщал УНН, Bitcoin упал в цене почти на 30% за 10 дней.

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