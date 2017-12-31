Великобритания планирует ввести национальную криптовалюту
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Центральный Банк Великобритании уже в 2018 году может дать разрешение на ввод в обращение национальной криптовалюты. Об этом сообщает газета Telegraph, передает УНН.
По данным издания, банк страны еще в феврале 2015 года создал специальную исследовательскую группу, в задачи которой входили обработки варианта введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов.
Отмечено, что, по словам представителя британского центробанка, ожидается, что в следующем году исследовательская группа представит результаты работы.
Как сообщал УНН, Bitcoin упал в цене почти на 30% за 10 дней.