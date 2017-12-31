Великобритания планирует ввести национальную криптовалюту

По данным издания, банк страны еще в феврале 2015 года создал специальную исследовательскую группу, в задачи которой входили обработки варианта введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов.

Отмечено, что, по словам представителя британского центробанка, ожидается, что в следующем году исследовательская группа представит результаты работы.

Как сообщал УНН, Bitcoin упал в цене почти на 30% за 10 дней.