Велика Британія планує ввести національну криптовалюту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Центральний Банк Великої Британії вже в 2018 році може дати дозвіл на введення в обіг національної криптовалюти. Про це повідомляє газета Telegraph, передає УНН.
За даними видання, банк країни ще в лютому 2015 року утворив спеціальну дослідницьку групу, до завдань якої входило опрацювання варіанту введення в оборот криптовалюти, прив'язаної до фунта стерлінгів.
Зазначено, що, за словами представника британського центробанку, очікується, що в наступному році дослідницька група представить результати роботи.
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