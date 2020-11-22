Великобритания и Канада подписали временное соглашение о свободной торговле

“Соглашение укрепляет базу совместной торговли объемом в 20 млрд фунтов стерлингов и позволяет сохранить тысячи рабочих мест”, — отметила министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

Министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Н напомнила, что в связи с выходом Лондона из ЕС Всеобъемлющая экономическая и торговая сделка между Канадой и Евросоюзом с 1 января 2021 года не будет распространяться на Великобританию.

Отмечается, что временное соглашение, которое еще должно быть ратифицировано парламентом Канады, открывает дорогу для переговоров в 2021 году о заключении договора между Оттавой и Лондоном на постоянной основе.

Как сообщал УНН, лидеры ЕС будут настаивать на жестких правилах выполнения торговых соглашений с Великобританией из-за стремления премьер-министра Бориса Джонсона ревизовать договор о Brexit.