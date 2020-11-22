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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Великобритания и Канада подписали временное соглашение о свободной торговле

Великобритания и Канада подписали временное соглашение о свободной торговле

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Великобритания и Канада подписали соглашение о свободной торговле, которое позволит сохранить обмен товарами и услугами в размере 27 млрд долл. после переходного периода в связи с Brexit. Об этом сообщил глава британского правительства Борис Джонсон, пишет DW, передает УНН.

“Соглашение укрепляет базу совместной торговли объемом в 20 млрд фунтов стерлингов и позволяет сохранить тысячи рабочих мест”, — отметила министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

Министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Н напомнила, что в связи с выходом Лондона из ЕС Всеобъемлющая экономическая и торговая сделка между Канадой и Евросоюзом с 1 января 2021 года не будет распространяться на Великобританию.

Отмечается, что временное соглашение, которое еще должно быть ратифицировано парламентом Канады, открывает дорогу для переговоров в 2021 году о заключении договора между Оттавой и Лондоном на постоянной основе.

Как сообщал УНН, лидеры ЕС будут настаивать на жестких правилах выполнения торговых соглашений с Великобританией из-за стремления премьер-министра Бориса Джонсона ревизовать договор о Brexit.

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