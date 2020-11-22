Великобританія і Канада підписали тимчасову угоду про вільну торгівлю

“Угода зміцнює базу спільної торгівлі обсягом в 20 млрд фунтів стерлінгів і дозволяє зберегти тисячі робочих місць”, — зазначила міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Елізабет Трас.

Міністр малого бізнесу, розвитку експорту і міжнародної торгівлі Канади Мері Н нагадала, що в зв’язку з виходом Лондона з ЄС Всеосяжна економічна і торгова угода між Канадою і Євросоюзом з 1 січня 2021 року не поширюватися на Великобританію.

Зазначається, що тимчасова угода, яка ще має бути ратифікована парламентом Канади, відкриває дорогу для переговорів в 2021 році про укладення договору між Оттавою та Лондоном на постійній основі.

Як повідомляв УНН, лідери ЄС наполягатимуть на жорстких правилах виконання торгових угод з Великою Британією через прагнення прем’єр-міністра Бориса Джонсона ревізувати договір про Brexit.