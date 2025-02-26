Великобритания и Франция готовы ввести в Украину миротворцев - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие американцев на территории Украины в рамках соглашения по недрам является гарантией безопасности для Украины, а также отметил, что Великобритания и Франция готовы ввести миротворческие силы в Украину. Об этом Трамп сказал во время заседания Кабинета министров США, передает УНН.

Детали

Зеленский приедет. Это хорошее соглашение для Украины также. Они таким образом также автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет также внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хочу ввести туда так называемые миротворческие силы - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине должна предоставлять Европа, но США останутся партнерами Украины.

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"