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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Великобритания и Франция готовы ввести в Украину миротворцев - Трамп

Великобритания и Франция готовы ввести в Украину миротворцев - Трамп

Киев  •  УНН

 • 1042 просмотра

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Трамп заявил, что присутствие США в Украине в рамках соглашения по недрам станет гарантией безопасности. По его словам, Британия и Франция готовы ввести миротворческие силы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие американцев на территории Украины в рамках соглашения по недрам является гарантией безопасности для Украины, а также отметил, что Великобритания и Франция готовы ввести миротворческие силы в Украину. Об этом Трамп сказал во время заседания Кабинета министров США, передает УНН.

Детали

Зеленский приедет. Это хорошее соглашение для Украины также. Они таким образом также автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет также внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хочу ввести туда так называемые миротворческие силы

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине должна предоставлять Европа, но США останутся партнерами Украины.

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"26.02.25, 19:49 • 10129 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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