Велика Британія та Франція готові ввести в Україну миротворців - Трамп
Київ • УНН
Трамп заявив, що присутність США в Україні в рамках угоди щодо надр стане гарантією безпеки. За його словами, Британія та Франція готові ввести миротворчі сили.
Президент США Дональд Трамп заявив, що присутність американців на території України в рамках угоди щодо надр є гарантією безпеки для України, а також зазначив, що Велика Британія та Франція готові ввести миротворчі сили в Україну. Про це Трамп сказав під час засідання Кабінету міністрів США, передає УНН.
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Зеленський приїде. Це хороша угода для України також. Вони таким чином також автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде також уважно за всім слідувати. Велика Британія та Франція сказали, що вони хочу ввести туди так звані миротворчі сили
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що гарантії безпеки Україні має надавати Європа, але США залишаться партнерами України.
Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"26.02.25, 19:49 • 136067 переглядiв