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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 65718 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108224 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129395 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136557 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172487 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154318 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141815 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130535 просмотра

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7 марта, 08:52 • 183850 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118361 просмотра

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Большой оптимизм и вера в Украину были определяющими чертами Левко Лукьяненко - Парубий

Большой оптимизм и вера в Украину были определяющими чертами Левко Лукьяненко - Парубий

Киев  •  УНН

 • 7927 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Большой оптимизм и вера в Украину были определяющими чертами украинского диссидента Левко Лукьяненко. Об этом сказал журналистам председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий после прощания с Левко Лукьяненко, передает УНН.

"Это большая не только для Украины, это большая потеря для каждого из нас. Но это героическая жизнь и просто героический чин жизни Левко Григорьевича Лукьяненко ... Он был очень энергичным, весь полным жизни всегда. И, наверное, это больше всего его выделяло. Он все время был полон идей, полный энергии. Для него было ключевым, и он это подчеркивал, чтобы дело было продолжено и в этой каденции, и в этой борьбе. Собственно этот большой оптимизм и большая энергия и вера в Украину, очевидно, это и были его основными определяющими чертами", - сказал глава парламента.

Говоря о том, критиковал украинскую власть Левко Лукьяненко, Парубий отметил: "Он скорее говорил о том, как нам отстоять независимость. Как нам укрепить государство. Я не помню, чтобы была критика. Я помню пожелания и рекомендации, которые он давал".

Напомним, 7 июля ушел из жизни 89-летний украинский диссидент Левко Лукьяненко.

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