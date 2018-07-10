Большой оптимизм и вера в Украину были определяющими чертами Левко Лукьяненко - Парубий

"Это большая не только для Украины, это большая потеря для каждого из нас. Но это героическая жизнь и просто героический чин жизни Левко Григорьевича Лукьяненко ... Он был очень энергичным, весь полным жизни всегда. И, наверное, это больше всего его выделяло. Он все время был полон идей, полный энергии. Для него было ключевым, и он это подчеркивал, чтобы дело было продолжено и в этой каденции, и в этой борьбе. Собственно этот большой оптимизм и большая энергия и вера в Украину, очевидно, это и были его основными определяющими чертами", - сказал глава парламента.



Говоря о том, критиковал украинскую власть Левко Лукьяненко, Парубий отметил: "Он скорее говорил о том, как нам отстоять независимость. Как нам укрепить государство. Я не помню, чтобы была критика. Я помню пожелания и рекомендации, которые он давал".



Напомним, 7 июля ушел из жизни 89-летний украинский диссидент Левко Лукьяненко.