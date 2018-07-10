Великий оптимізм й віра в Україну були визначальними рисами Левка Лук’яненка – Парубій

"Це велика не тільки для України, це велика втрата для кожного з нас. Але це героїчне життя і просто героїчний чин життя Левка Григоровича Лук’яненка… Він був дуже енергійним, весь сповненим життя завжди. І, напевно, це найбільш його вирізняло. Він весь час був повний ідей, повний енергії. Для нього було ключовим, і він на цьому наголошував, щоб справа була продовжена і в цій каденції, і в цій боротьбі. Власне отой великий оптимізм й велика енергія і віра в Україну, очевидно, це й були його основними визначальними рисами", - сказав голова парламенту.



Говорячи про те, чи критикував українську владу Левко Лук’яненко, Парубій зазначив: "Він швидше говорив про те, як нам відстояти незалежність. Як нам укріпити державу. Я не пригадую, щоб була критика. Я пригадую побажання і рекомендації, які він давав".



Нагадаємо, 7 липня пішов з життя 89-річний український дисидент Левко Лук’яненко.