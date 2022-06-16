Большие потери войск разрушают планы российского руководства относительно быстрого продвижения вглубь Украины – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Значительные потери российских оккупантов разрушают планы военного руководства относительно быстрого продвижения вглубь территории Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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“Значительные потери российских оккупационных войск разрушают планы военного руководства относительно быстрого продвижения вглубь территории Украины. Участились случаи увольнения большого количества личного состава из-за отказа от участия в боевых действиях на территории Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену российских подразделений, которые потеряли боеспособность.
Кроме того, сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы.
Отмечается, что продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области.
“В период с 14 по 16 июня проведено командно-штабное обучение с воинскими частями тылового обеспечения вооруженных сил республики беларусь”, — информирует Генштаб.
Дополнение
16 июня сообщалось, что с начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 32 950 оккупантов.