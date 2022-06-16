Великі втрати військ руйнують плани російського керівництва щодо швидкого просування вглиб України – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Значні втрати російських окупантів руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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“Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність.
Окрім того, повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону.
Зазначається, що триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області.
“У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил республіки білорусь”, — інформує Генштаб.
Доповнення
16 червня повідомлялося, що з початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 32 950 окупантів.