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Великі втрати військ руйнують плани російського керівництва щодо швидкого просування вглиб України – Генштаб

Великі втрати військ руйнують плани російського керівництва щодо швидкого просування вглиб України – Генштаб

Київ • УНН

 • 74072 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Значні втрати російських окупантів руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність.

Окрім того, повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону.

Зазначається, що триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області.

“У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил республіки білорусь”, — інформує Генштаб.

Доповнення

16 червня повідомлялося, що з початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 32 950 окупантів.

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