Крупные агрокомпании должны пропускать через "сито" легальных поставщиков зерна - нардеп

Крупные компании, как правило, проверяют своих контрагентов, говорит нардеп. Речь о тех, кто претендует на бюджетное возмещение НДС, добавил он.

"Имеют место случаи, когда малые, средние или даже крупные фермеры выращивают сельскохозяйственную продукцию, предварительно не зарегистрировавшись в качестве субъекта сельскохозяйственной деятельности. Такие предприятия имеют признаки фиктивных и используются в схемах уклонения от уплаты налогов. В свою очередь, компании, особенно с иностранным капиталом, должны отслеживать движение товаров и требовать от контрагента финансовую, а также статистическую отчетность. Проще говоря - "просеивать через сито" легальных производителей сельскохозяйственной продукции", - говорит нардеп.

Для налоговиков сельскохозяйственная продукция является рисковым продуктом, большое количество которого находится в теневом обороте, добавил он.

Напомним, в схемах уклонения от уплаты налогов фигурируют не только "черные" фермеры, но и крупные компании, в том числе иностранные.

УНН сообщал, что американская Cargill, которая покупает у фермеров агропродукцию, а затем ее экспортирует - часто попадает в поле зрения правоохранителей именно через работу с фиктивными предприятиями, в результате чего страдает репутация крупной американской корпорации.